"كتائب القسام" تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية "كبيرة"

شفق نيوز/ أعلنت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية قصفها ظهر اليوم الاحد تل ابيب برشقة صاروخية "كبيرة".

وذكر بيان مقتضب أن القصف جاء "ردا على المجازر بحق المدنيين".

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35903 أشخاص و80.420 مصابا بحسب وزارة الصحة في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.

وترد إسرائيل التي تعهدت بـ"القضاء" على حماس، بقصف مدمر أتبعته بعمليات برية في قطاع غزة.