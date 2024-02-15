كبير الدبلوماسية الايرانية السابق: الجمهورية الإسلامية لا تفهم العالم

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف في كلمة له أمام مؤتمر حزب مردم سالاري (الديمقراطية) الايراني، إن المشكلة الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي سوء فهم الوضع واتخاذ القرارات بناء على فهم خاطئ وهو ما أدى إلى أزمات وخسائر لا يمكن إصلاحها، حسب تعبيره.

وأضاف ظريف في كلمته التي اوردتها وسائل اعلام ايرانية ترجمتها وكالة شفق نيوز عن الفارسية، أن أصل سوء الفهم بين قادة الجمهورية الإسلامية هو سوء فهمهم للعالم والعلاقات الدولية، مؤكدا إن قادة إيران ما زالوا يعتقدون أنهم يعيشون في عالم ثنائي القطب ويتخذون قراراتهم بناء على هذا الافتراض، في حين "ان تصرفات أميركا تغيرت ولسنا موجودين في عالم قطبي" حسب تعبير ظريف.

وأوضح ظريف ان قادة الجمهورية الإسلامية ما زالوا يتوقعون ان لهم علاقة قطبية في العالم ووفقا لهذا التوقع يتوقعون أن يتم تشكيل قطب جديد "باسم القطب مثلا الشرق أو العالم متعدد الاقطاب، وانه من خلال التمسك بقطب واحد، سيستفيدون من دعمه"، مضيفا "أن عالم اليوم عبارة شبكة واحدة وبعض نشطائها ليسوا دولاً على الإطلاق".

واشار ظريف ضمناً الى قادة الجمهورية الإسلامية أو أنصار قائد الجمهورية الإسلامية انهم يؤيدون فكرة التوجه نحو الشرق (روسيا والصين) في السياسة الخارجية، موضحا أن الصين لن تدخل اللعبة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة، بل إن الصين لن تكون على استعداد للدخول في اللعبة الجيوسياسية مع أمريكا دفاعا عن الجمهورية الإسلامية، وأضاف "ليس لدينا فهم صحيح لأوضاع العالم وقوته".

وتساءل ظريف في جزء آخر من كلمته "هل تعتقدون أن الصين وروسيا تحترمان العقوبات الأمريكية [ضد إيران] أقل من أوروبا؟"، مؤكدا ان الصين لن تضحي بمئات المليارات من الدولارات من التجارة الخارجية [مع الولايات المتحدة] من أجل 50 مليار دولار تجارة مع إيران" و"إن المبدأ نفسه ينطبق أيضاً على روسيا، فلا ينبغي أن نقول إن روسيا مستعدة للموت من أجل إيران، ولا ينبغي لنا أن نتوقع ذلك على الإطلاق.

ترجمة عن الفارسية: وكالة شفق نيوز