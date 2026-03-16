أكبر حرائق غابات تضرب نبراسكا الاميركية وتلتهم أكثر من 600 ألف هكتار

تواجه ولاية نبراسكا الاميركية، أكبر حرائق غابات في تاريخها، بعدما التهمت النيران أكثر من 600 ألف هكتار من أراضي الولاية وأسفرت عن مقتل شخص واحد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مسؤولين محليين أعلنوا، اندلاع عدة حرائق غابات في الولاية منذ يومين، من بينها أكبر حريق في تاريخ نبراسكا، ما أدى إلى احتراق أكثر من 600 ألف هكتار من الأراضي.

وقال مسؤولون في الولاية إن هذا الحريق وثلاثة حرائق كبيرة أخرى في وسط وغرب نبراسكا ما تزال خارج السيطرة بالكامل حتى اليوم.