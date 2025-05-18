أكبر تظاهرة في هولندا منذ عقدين.. عشرات الآلاف يحتشدون تضامناً مع غزة

شفق نيوز/ شهدت مدينة لاهاي الهولندية، يوم الأحد، تظاهرة حاشدة غير مسبوقة منذ 20 عاماً، شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وارتدى المتظاهرون ملابس حمراء، في خطوة رمزية تهدف إلى رسم "خط أحمر" أمام ما يرونه "صمتاً حكومياً مريباً"، واستمراراً في دعم إسرائيل رغم تزايد الضحايا المدنيين في غزة، بحسب وكالة "فرانس برس".

ورفع المتظاهرون، لافتات تحمل شعارات قوية أبرزها: "أوقفوا الإبادة الجماعية".

وقال ريك تيمرمانز صاحب الـ25 عاماً، وهو أحد المشاركين: "نتظاهر اليوم لأننا نشعر أن هولندا شريكة في هذه الجرائم، عبر تزويدها إسرائيل بقطع غيار لطائرات F-35، ورفضها المتكرر للتنديد بما يحدث في غزة".

كما قالت المدرّسة يولاندا نيو صاحبة الـ59 عاماً: "أشعر بالعجز أمام هذا الظلم، ولكن رؤية هذا الحشد أعاد لي شيئاً من الفخر ببلدي".

من جهتها، قالت رينسكي شيبمان صاحبة الـ60 عاماً: "لا أستطيع أن أفهم كيف يحدث كل هذا في منطقة يُفترض أنها تنتمي للعالم المتحضر.. حان الوقت لنقول كفى".

وتزامنت المظاهرة مع إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية مكثفة في شمال وجنوب غزة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينهم أطفال، في ظل تصاعد القصف رغم المناشدات الدولية لوقف إطلاق النار.