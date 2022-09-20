كان يعتزم زيارة العراق.. اعتقال شاب يهودي "سراً" في لبنان 

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، أن مواطناً امريكياً يهودياً اعتقل في بيروت الاسبوع الماضي، بعدما اكتشفت الاجهزة الامنية انه كان في "اسرائيل" مؤخرا، ويعتزم التوجه لاحقا الى العراق.

وأشار تقرير الصحيفة الذي نشر باللغة الانجليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان الامريكي المعتقل احتجز لعدة ايام، وان السلطات اللبنانية كانت تشتبه بأنه (الرجل، وهو شاب في العشرينات من العمر)، يقوم بمهمة تجسس او يتعاون مع اسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن الامريكي كان يدرس في جامعة في مدينة القدس ووصل إلى لبنان بعدما قام بزيارة الى قبرص، وكان يعتزم التوجه لاحقا الى اقليم كوردستان، موضحا ان جواز سفره يظهر أنه استخدمه في إسرائيل.

ولفت التقرير إلى أن الحادثة ظلت طي الكتمان في لبنان، فيما قام مسؤولون امريكيون بينهم اعضاء في الكونغرس الامريكي بالضغط من اجل اطلاق سراحه، حيث تم الافراج عنه اما يوم الخميس او الجمعة الماضيين، وسافر بعدها من لبنان الى الامارات.

واضاف التقرير ان حادثة الاعتقال جاءت فيما يخوض لبنان واسرائيل مفاوضات حساسة برعاية امريكية بشأن مصادر الطاقة في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الدولتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية وهما رسميا في حالة حرب، فيما هدد حزب الله اللبناني مرارا اسرائيل بسبب قضية آبار الغاز في البحر.

وبينما قال الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين ان المفاوضات أصبحت في مراحلها الأخيرة، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد انه متفائل، الا انه اكد ان اسرائيل ستقوم باستخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان، سواء بوجود اتفاق او بدونه.