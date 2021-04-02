حادث اقتحام الكونغرس ينتهي بمقتل المهاجم وشرطي

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة شرطة الكونغرس يوغاناندا بيتمان، الجمعة، أنّ شرطيا قتل في الهجوم الجديد على مبنى الكابيتول الجمعة.

وأعلنت في مؤتمر صحافي أنّ أحد العنصرين المصابين "توفي" متأثراً بجروحه. كما قتل المشتبه به الذي اقتحم النقطة الأمنية ثم نزل من السيارة مسلحا بسكين.

وقالت الشرطة إنه لا يبدو أن هذا الهجوم مرتبط بـ"الإرهاب".

وكشفت شرطة الكابيتول أن سائق السيارة الذي دهس الحاجز الأمني قرب مبنى الكابيتول ليس معروفا لدى الشرطة وهو ليس مسجلا على لوائح المشبوهين لديها.

وأغلق محيط الكابيتول إثر الحادثة، وهو تحت حماية أمنية مشددة منذ اقتحمه أنصار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 6 يناير.

ونكست الأعلام فوق مبنى الكونغرس حدادا على الشرطي الذي لقي حتفه في الهجوم.

Image from the US Capitol show a vehicle that crashed into a barricade. pic.twitter.com/sS2R13cyQN — NBC News (@NBCNews) April 2, 2021

من ناحية أخرى، تداول مغردون لقطات فيديو تظهر، الوجود الأمني الكثيف لقوات الشرطة والحرس الوطني، قرب مبنى الكابيتول، حيث يقع الكونغرس الأميركي.

وتداول مغردون صوا لسيارة مرتكب الحادث، وقد بدا عليها آثار إطلاق الرصاص، من جانب قوات الأمن المحيطة بالكابيتول.

National Guard now deployed around the US Capitol after car rams barrier at least one person shot, two officers injured. @nbcwashington pic.twitter.com/DxYqkEuq7m — Mark Segraves (@SegravesNBC4) April 2, 2021

يذكر أن آلافا من مناصري الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد هاجموا مقر الكونغرس في السادس من يناير، بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي والرئيس الحالي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

وقُتل خمسة أشخاص في الهجوم الذي تتزايد الشكوك في عفويته، وتم توقيف أكثر من 300 شخص على خلفية مشاركتهم في اقتحام الكونغرس.

ومنذ الهجوم على الكونغرس أرسل البنتاغون تعزيزات من الحرس الوطني إلى العاصمة الفدرالية لإسناد الشرطة.