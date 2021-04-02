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حادث اقتحام الكونغرس ينتهي بمقتل المهاجم وشرطي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-02T19:09:23+0000
حادث اقتحام الكونغرس ينتهي بمقتل المهاجم وشرطي

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة شرطة الكونغرس يوغاناندا بيتمان، الجمعة، أنّ شرطيا قتل في الهجوم الجديد على مبنى الكابيتول الجمعة.

وأعلنت في مؤتمر صحافي أنّ أحد العنصرين المصابين "توفي" متأثراً بجروحه. كما قتل المشتبه به الذي اقتحم النقطة الأمنية ثم نزل من السيارة مسلحا بسكين.

وقالت الشرطة إنه لا يبدو أن هذا الهجوم مرتبط بـ"الإرهاب".

وكشفت شرطة الكابيتول أن سائق السيارة الذي دهس الحاجز الأمني قرب مبنى الكابيتول ليس معروفا لدى الشرطة وهو ليس مسجلا على لوائح المشبوهين لديها.

وأغلق محيط الكابيتول إثر الحادثة، وهو تحت حماية أمنية مشددة منذ اقتحمه أنصار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 6 يناير.

ونكست الأعلام فوق مبنى الكونغرس حدادا على الشرطي الذي لقي حتفه في الهجوم.

من ناحية أخرى، تداول مغردون لقطات فيديو تظهر، الوجود الأمني الكثيف لقوات الشرطة والحرس الوطني، قرب مبنى الكابيتول، حيث يقع الكونغرس الأميركي.

وتداول مغردون صوا لسيارة مرتكب الحادث، وقد بدا عليها آثار إطلاق الرصاص، من جانب قوات الأمن المحيطة بالكابيتول.

يذكر أن آلافا من مناصري الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد هاجموا مقر الكونغرس في السادس من يناير، بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي والرئيس الحالي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

وقُتل خمسة أشخاص في الهجوم الذي تتزايد الشكوك في عفويته، وتم توقيف أكثر من 300 شخص على خلفية مشاركتهم في اقتحام الكونغرس.

ومنذ الهجوم على الكونغرس أرسل البنتاغون تعزيزات من الحرس الوطني إلى العاصمة الفدرالية لإسناد الشرطة.

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