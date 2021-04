حادث اقتحام الكونغرس ينتهي بمقتل المهاجم وشرطي

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة شرطة الكونغرس يوغاناندا بيتمان، الجمعة، أنّ شرطيا قتل في الهجوم الجديد على مبنى الكابيتول الجمعة.

وأعلنت في مؤتمر صحافي أنّ أحد العنصرين المصابين "توفي" متأثراً بجروحه. كما قتل المشتبه به الذي اقتحم النقطة الأمنية ثم نزل من السيارة مسلحا بسكين.

وقالت الشرطة إنه لا يبدو أن هذا الهجوم مرتبط بـ"الإرهاب".

وكشفت شرطة الكابيتول أن سائق السيارة الذي دهس الحاجز الأمني قرب مبنى الكابيتول ليس معروفا لدى الشرطة وهو ليس مسجلا على لوائح المشبوهين لديها.

وأغلق محيط الكابيتول إثر الحادثة، وهو تحت حماية أمنية مشددة منذ اقتحمه أنصار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 6 يناير.

ونكست الأعلام فوق مبنى الكونغرس حدادا على الشرطي الذي لقي حتفه في الهجوم.

Image from the US Capitol show a vehicle that crashed into a barricade. pic.twitter.com/sS2R13cyQN

من ناحية أخرى، تداول مغردون لقطات فيديو تظهر، الوجود الأمني الكثيف لقوات الشرطة والحرس الوطني، قرب مبنى الكابيتول، حيث يقع الكونغرس الأميركي.

وتداول مغردون صوا لسيارة مرتكب الحادث، وقد بدا عليها آثار إطلاق الرصاص، من جانب قوات الأمن المحيطة بالكابيتول.

National Guard now deployed around the US Capitol after car rams barrier at least one person shot, two officers injured. @nbcwashington pic.twitter.com/DxYqkEuq7m