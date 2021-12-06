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كان في طريقه للرياض.. السعودية تعترض صاروخاً بالستياً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-06T19:49:34+0000
كان في طريقه للرياض.. السعودية تعترض صاروخاً بالستياً

شفق نيوز/ أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن اعتراض الدفاع الجوي التابع للملكة صاروخا بالستيا يوم الاثنين أطلق باتجاه العاصمة، الرياض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس". 

وقالت الوكالة في تغريدة على لسان قوات التحالف: "الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه الرياض".

وأعلن التحالف بدء تنفيذ عملية واسعة ضد الحوثيين استجابة للتهديد، وفقا لـ "واس". 

وقال: "لحماية المدنيين سنضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني"، مضيفا أن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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