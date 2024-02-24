كان جباناً ولم يشارك بأي معركة.. أسرار جديدة عن "خليفة داعش"

شفق نيوز/ كشفت أسماء محمد، الزوجة الأولى لزعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، أسراراً جديدةً عن حياة زوجها، الذي تصدرت أفعاله الإجرامية العناوين حول العالم لسنوات طويلة، كونه "أحد أخطر إرهابيي العالم، في العقد الماضي.

وذكرت محمد الملقبة بـ"أم حذيفة"، أن زوجها "لم يكن شجاعا"، مؤكدة أنه لم يشارك في أي معركة، ولم يسبق أن أصيب أو جُرح في حياته.

وأضافت: "مدى الشجاعة في رأيي أن يكون الأمير في مقدمة المقاتلين.. لكن في حياتي لم أره في يوم مصاب أو مجروح أو سمعت إنه خرج إلى معركة"، مؤكدة أن البغدادي كان يعاني من مشكلات نفسية وحالة عصبية بعد خروجه من السجن، من دون أن يخبرها بما كان يحدث معه.

وفيما يتعلق بمسألة السبايا الإيزيديات، فقد أوضحت زوجة البغدادي، أن "هناك العديد من النساء عوملن معاملة سيئة على يد أفراد داعش، لافتة إلى أن أكثر قيادات وأمراء التنظيم "لا يعرفون أبسط الأحكام في الشريعة الإسلامية".