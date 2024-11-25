كانت أمّاً لطفل.. مقتل عتالة كوردية بنيران القوات الايرانية

شفق نيوز/ اعلنت منظمة هنكاو المعنية بحقوق الإنسان يوم الإثنين، مقتل امرأة كوردية إيرانية تعمل في العتالة بنيران القوات الايرانية.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "امرأة تبلغ من العمر 26 عاما فارقت الحياة اليوم في مستشفى بمدينة كرمانشاه متأثرة بجراح اصيبت بها جراء اطلاق النار عليها من قبل القوات الايرانية".

واضافت المنظمة؛ ان "المرأة كانت تعمل عتالة وامّا لطفل، وقد اطلق الجنود الايرانيون النار عليها من الخلف وفارقت الحياة اليوم".