كانت تقل 21 شخصاً.. تحطّم طائرة لدى إقلاعها في تكساس

شفق نيوز/ تحطّمت طائرة كانت تقل 21 شخصًا، يوم الثلاثاء، لدّى إقلاعها قرب هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، وقد تمكّن كل الركاب وأفراد الطاقم من الخروج منها قبل أن تلتهمها النيران، وفق عناصر الإطفاء والسلطات المحلية.

وأعلن الرقيب في جهاز الأمن العام في تكساس ستيفن وودارد، خلال مؤتمر صحفي ”نجاة كل الأشخاص الذين كانوا داخل الطائرة وهم 18 راكبا والطاقم المؤلف من ثلاثة أفراد“.

ووقع الحادث بعيد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، ووفق المسؤول أصيب شخص واحد بجروح طفيفة، بحسب ما أفادت ”فرانس برس“.

والطائرة، التي تعمل بمحركين هي من طراز ”مكدونال دوغلاس“ وكانت متّجهة إلى بوسطن، وقد أتى عليها الحريق بشكل كامل، وفق مشاهد التقطتها أجهزة الإنقاذ.

وقال مدير أجهزة الطوارئ المحلية تيم غيبسون إن الركاب تمكّنوا من الخروج من الطائرة.

وأشار إلى أنهم ”كانوا مصدومين للغاية“، مشددًا على أن الحادث ”انتهى بأفضل طريقة ممكنة“.

والأسبوع الماضي، قتل شخصان ونُقل آخران الى المستشفى جراء سقوط طائرة صغيرة قرب مدرسة ثانوية في مدينة سان دييجو الأمريكية، ما أدى كذلك إلى تدمير منزلين وإلحاق أضرار بثالث، حسب ”رويترز“.

وأفاد تلفزيون تابع لشبكة ”إن.بي.سي“ بأن منزلين على الأقل دُمرا بسبب حريق نجم عن السقوط.

وقالت قناة ”سي.بي.إس47“ إن ما لا يقل عن شخصين نقلا إلى المستشفى.

وأعلنت مدرسة سانتانا الثانوية التي لا تبعد سوى بضعة مبان عن موقع السقوط على تويتر أن جميع طلابها ”آمنون“.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان دييغو إنها أغلقت عدة شوارع بسبب الحادث مضيفة أن ”إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيتوليان التحقيق في الحادث“.

والشهر الماضي، سقطت طائرة تدريب عسكرية في حي ”ليك وورث“ السكني في ولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل وإلحاق أضرار بمنازل.

وقال رايان آرثر رئيس قسم الإطفاء في ”ليك وورث“ إن طيارَين نُقلا إلى المستشفى بعد خروجهما من الطائرة، مضيفا أن ثلاثة منازل تضررت لكن لم يصب أي من السكان.

وأضاف في مؤتمر صحفي: ”كان يمكن أن يكون هذا الحادث أسوأ بكثير بالنظر إلى أن هذه الطائرة سقطت في منطقة سكنية“.

وذكرت الشرطة أن مظلة أحد الطيارين تشابكت في خطوط للكهرباء.