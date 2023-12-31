كاميرون وعبد اللهيان يبحثان هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أجرى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأحد، شهد التطرق إلى هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وقال كاميرون على منصة "إكس": "أجريت اليوم محادثة مع (وزير الخارجية الإيراني) أمير عبد اللهيان حول هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي تعرض حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي للخطر".

وأضاف: "أبلغته أن إيران تشارك في المسؤولية عن منع مثل هذه الهجمات، نظرا لتاريخ إيران الطويل في دعم الحوثيين".

من جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أن هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر وما حوله تضاعفت 5 مرات خلال الشهرين الأخيرين.