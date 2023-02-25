كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع الزلزال خلال الصلاة داخل مسجد في سوريا

شفق نيوز/ تداول ناشطون سوريون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة داخل مسجد، يظهر لحظة الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم 20 فبراير/شباط الحالي.

ووثق الفيديو اللحظات الأولى للزلزال من داخل جامع الروضة في بلدة الجانودية غربي إدلب الواقعة شمال غرب سوريا، وذلك خلال أداء المصلين صلاة الجماعة.

وأظهرت اللقطات اهتزاز المسجد بشدة خلال الوقوف بالصلاة، وفرار معظم المصلين بشكل فوري من المسجد، في حين احتمى آخرون بالتمسك بأعمدة المسجد على وقع التكبيرات.

كاميرا مراقبة داخل جامع #الروضة في بلدة #الجانودية غربي #إدلب تلتقط اللحظات الأولى من #الزلزال الثاني الذي ضرب المنطقة في 20 الشهر الجاري #هلا_سوريا pic.twitter.com/NHIKZChhdX — هلا سوريا - Hala Syria (@HalaSyriaa) February 24, 2023

وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 50 ألفا في البلدين، إضافة إلى دمار هائل.

والاثنين الماضي، أعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وقوع زلزالين جديدين بولاية هاتاي جنوبي البلاد، الأول بقوة 6.4 في منطقة دفنة، والثاني بقوة 5.8 بمنطقة صمنداغ، مما أدى إلى مصرع 6 وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة.