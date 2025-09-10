كامالا هاريس تعترف في كتاب جديد عن ترشح بايدن للرئاسة: كان تهوراً

شفق نيوز- واشنطن

أصدرت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، كتاباً جديداً تناول أيام ترشحها للانتخابات الأمريكية الأخيرة في منافستها أمام الرئيس دونالد ترامب، بديلة عن جو بايدن.

وكشفت مقتطفات من الكتاب، أن هاريس، كانت تعتقد أن ترشح الرئيس السابق جو بايدن مرة ثانية في انتخابات 2024 كان "تهوراً"، لكنها شعرت بأنها آخر من يمكن نصح الرجل، وهو بعمر 81 عاماً، بالتراجع.

وأوقف بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، حملته لإعادة ترشحه في 21 تموز/ يوليو 2024، بعد أداء باهت في مناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ما دفع مساعديه ومسؤولين في حزبه للتساؤل علناً عن قدرته على تحمل عبء الحملة الانتخابية، وإكمال ولاية رئاسية ثانية.

وفي مقتطفات نشرتها مجلة "ذا أتلانتك" من كتاب "107 أيام" قالت هاريس: "من بين كل ما كانوا في البيت الأبيض، كنت في موقف صعب لأقنعه بالانسحاب. كنت أعلم أن ذلك سيبدو له وكأني أتصرف بدافع شخصي بحت إذا نصحته بالتراجع عن الترشح".

وأضافت "القرار يعود له، ولزوجته، جيل. قلنا ذلك جميعاً. هل كان ذلك لطفاً أم تهوراً؟ أعتقد أنه كان تهوراً"، متابعة: "كانت المخاطر كبيرة للغاية. لم يكن هذا خياراً يترك لأنانية فرد وطموحه. كان لا بد أن يكون أكثر من مجرد قرار شخصي".

وأصبحت هاريس، 60 عاماً، مرشحة عن الحزب الديمقراطي، ولم يكن أمامها أكثر من 107 أيام لإقناع الأمريكيين بانتخابها. وخسرت هاريس في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أمام ترامب، 79 عاماً، وظلت بعيدة عن الأضواء منذ ذلك التاريخ.

وأعلنت في تموز/ يوليو الماضي أنها لا تعتزم الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

ونفت هاريس في كتابها، ضلوع البيت الأبيض في التستر على هفوات بايدن بسبب التقدم في السن، والتي قالت إنها أصبحت أكثر وضوحاً مع احتدام حملته الانتخابية.