"كافر" و"صليبي".. وشوم وزير الدفاع الأمريكي تثير ضجة

شفق نيوز/ أثارت الوشوم التي أظهرها وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جمع بين متناقضين وما "الكفر والإيمان".

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع صور للوزير الأمريكي يُظهر فيها وشم "تاتو" على ذراعه اليمنى بشكل واضح مكتوب كلمة "كافر" باللغة العربية والتي تعني شيئاً مناقضاً للإيمان، وإلى جانبها وشم الصليب "الصليبي" والذي يرمز إلى الإيمان المسيحي.

الصور المتداولة نشرها الوزير الأمريكي في تدوينة على صفحته بمنصة "أكس" أمس الأول الثلاثاء، قائلاً بتعليق: "أنهيت يومي برفقة محاربي فرقة SDVT-1 في قاعدة PHH المشتركة.. هؤلاء الجنود هم رأس الحربة، خبراء في التخفي والتحمل والفتك.. يخشاهم أعداء أمريكا، بينما يثق بهم حلفاؤنا.. فخورون بقضاء وقت مع أفضل جنود أمريكا".

يذكر أن وشوم الوزير الأمريكي سبق وأثارت ضجة كان من بينها "تاتو" لصليب "صليبي"، مشعلاً تفاعلاً بأنه رمز يستخدمه المتعصبون للقومية البيضاء، وهو ما رد عليه هيغسيث بتصريحات سابقة لشبكة "فوكس نيوز" خلال مقابلة للترويج لكتابه في حزيران/ يونيو المقبل "في النهاية، اعتبرت أنني متطرف أو قومي أبيض بسبب الوشم الذي أحمله من قبل قياديين بوحدتي".

وأشار إلى أن الوشم هو "وشم ديني"، موضحاً أنه عبارة عن "صليب القدس"، المعروف أيضاً باسم "الصليب الصليبي" أو "Crusader Cross".

يشار إلى أن هذا الرمز ما يزال يحمل أهمية دينية وتاريخية، فالصليب "الصليبي" موجود على علم دولة جورجيا، إلا أن الجماعات اليمينية المتطرفة استولت عليه، واستخدمته لتمثيل إيديولوجية مناهضة للمسلمين، وفقاً لرابطة مكافحة التشهير ومركز القانون الجنوبي، وهما منظمتان تدرسان مجموعات الكراهية.