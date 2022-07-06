سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كازاخستان.. قتلى وجرحى بانفجار في أكبر حقل نفطي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-06T09:03:21+0000
كازاخستان.. قتلى وجرحى بانفجار في أكبر حقل نفطي

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام روسية، يوم الأربعاء، بأن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرين على الأقل نتيجة انفجار وقع في حقل "تنغيز" النفطي (أكبر حقول النفط) في كازاخستان.

وحقل تنغز هو حقل نفطي وغازي يقع في مستنقعات شمال غرب كازاخستان على الشواطئ المنخفضة لبحر قزوين، وتبلغ مساحته 2500 كلم مربع، وهو من المشاريع النفطية ويضم حقول نفط أصغر مثل حقل كوروليف.

وتم تقليص الإنتاج في حقل تنغيز، مطلع العام الحالي، بعد أن عطل بعض المقاولين خدمات السكك الحديدية لدعم الاحتجاجات التي خرجت في جميع أنحاء البلاد.

وتعدّ كازاخستان منتجاً رئيسياً للنفط، حيث بلغ إنتاجها نحو 1.6 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة من عام 2021، ونادراً ما شهدت تعطل الإنتاج بسبب اضطرابات أو كوارث طبيعية.

related

انفجار شمال طهران

Date: 2021-07-10 05:02:42
انفجار شمال طهران

انفجار "عنيف" في عفرين يوقع ضحايا وجرحى

Date: 2020-09-14 15:51:05
انفجار "عنيف" في عفرين يوقع ضحايا وجرحى

حصيلة انفجار "سري كانيه".. مقتل جنديين تركيين واثنين من الفصائل

Date: 2020-12-10 14:11:06
حصيلة انفجار "سري كانيه".. مقتل جنديين تركيين واثنين من الفصائل

مصرع شخصين بانفجار في سوق للزهور في طهران

Date: 2021-12-23 17:07:14
مصرع شخصين بانفجار في سوق للزهور في طهران

انفجار بيروت يعادل زلزالا بقوة 4.5 درجات

Date: 2020-08-04 20:02:04
انفجار بيروت يعادل زلزالا بقوة 4.5 درجات

(فيديو) عشرات القتلى والجرحى في انفجار بميناء العقبة الأردني

Date: 2022-06-27 16:09:21
(فيديو) عشرات القتلى والجرحى في انفجار بميناء العقبة الأردني

مقتل شخص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين شمال سوريا

Date: 2021-03-23 09:11:04
مقتل شخص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين شمال سوريا

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن انفجار طهران

Date: 2021-07-10 10:42:58
الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن انفجار طهران