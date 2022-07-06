كازاخستان.. قتلى وجرحى بانفجار في أكبر حقل نفطي

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام روسية، يوم الأربعاء، بأن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرين على الأقل نتيجة انفجار وقع في حقل "تنغيز" النفطي (أكبر حقول النفط) في كازاخستان.

وحقل تنغز هو حقل نفطي وغازي يقع في مستنقعات شمال غرب كازاخستان على الشواطئ المنخفضة لبحر قزوين، وتبلغ مساحته 2500 كلم مربع، وهو من المشاريع النفطية ويضم حقول نفط أصغر مثل حقل كوروليف.

وتم تقليص الإنتاج في حقل تنغيز، مطلع العام الحالي، بعد أن عطل بعض المقاولين خدمات السكك الحديدية لدعم الاحتجاجات التي خرجت في جميع أنحاء البلاد.

وتعدّ كازاخستان منتجاً رئيسياً للنفط، حيث بلغ إنتاجها نحو 1.6 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة من عام 2021، ونادراً ما شهدت تعطل الإنتاج بسبب اضطرابات أو كوارث طبيعية.