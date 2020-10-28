كاريكاتور لأردوغان يفاقم التوتر بين تركيا وفرنسا

شفق نيوز/ قال بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية يوم الاربعاء إنها استدعت القائم بأعمال السفير الفرنسي الأربعاء للاحتجاج على رسم كاريكاتوري نشرته مجلة شارلي إبدو الساخرة.

ونشرت شارلي إبدو على غلافها رسما ساخرا يصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جالسا بملابسه الداخلية ممسكا بمشروب معلب مع امرأة ترتدي الحجاب. ووصف مسؤولون أتراك الأمر بأنه "محاولة مثيرة للاشمئزاز".

ونشب الخلاف مع فرنسا بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد بعد قطع رأس مدرس كان قد عرض تلك الرسوم الساخرة، التي كانت قد نشرتها من قبل شارلي إبدو، على طلابه في درس عن حرية التعبير في فرنسا هذا الشهر.

وكان مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون،قد غرد على تويتر، الثلاثاء: "ندين هذا الفعل المثير للاشمئزاز من قبل مطبوعة تنشر العنصرية الثقافية والكراهية".

من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، الأربعاء، إن فرنسا "لن تتراجع أبدا عن مبادئها وقيمها" رغم "محاولات زعزعة الاستقرار والترهيب"، منوها بـ "الوحدة الأوروبية الكبيرة" حول قيمها في مواجهة انتقادات تركيا ودول مسلمة حول الرسوم الكاركاتورية للنبي محمد.

وأضاف أتال عقب اجتماع مجلس الوزراء دإن فرنسا "تتعرض لتهديد إرهابي متنام في الأيام الأخيرة، تغذيه دعوات كراهية"، لكن ذلك "يعزز إرادتنا في مكافحة الإسلام المتطرف وكل أوجهه بلا هوادة".



