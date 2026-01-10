كارثة نفايات في الفلبين.. انهيار مكب يدفن عشرات العمال ويخلّف قتلى ومفقودين

شفق نيوز- مانيلا

يواصل عناصر الإنقاذ في الفلبين، يوم السبت، عمليات البحث عن ناجين بين أكوام القمامة عقب انهيار مكب نفايات، الأمر الذي أدى إلى دفن عشرات من عمال النظافة ومقتل ستة.

وبحسب وسائل إعلام، فقد انهار جبل للنفايات على مبان مخصصة لنحو 50 من عمال النظافة، وقدّر أحد أعضاء مجلس المدينة ارتفاع مكب بيناليو، وهو منشأة خاصة في مدينة سيبو، بنحو 20 طابقا.

بدورها، قالت العاملة في فرق الإنقاذ جو رييس، في سيبو لوكالة "فرانس برس"، إن "عناصر الإنقاذ يواجهون الآن خطر انهيار مزيد من الأنقاض أثناء تنقلهم بينها".

وأضافت أن "العمليات جارية حتى الآن وهي مستمرة، لكن من حين لآخر يتحرك المكب، ما يعني أن علينا التوقف لفترة من الوقت حفاظا على سلامة عناصر الإنقاذ".

من جانبه، أشار مسؤول في مجلس مدينة سيبو ديف تومولاك، إلى إنه تم انتشال 6 جثث وما زال 32 شخصا في عداد المفقودين.

وأوضح مصدر آخر أن "الضحايا كانوا داخل المنشأة وقت وقوع الحادث، توجد مساكن للموظفين داخلها حيث يقيم معظم من دُفنوا".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ تواجه صعوبات بسبب وجود قطع فولاذية ثقيلة جدا، إضافة إلى تحرّك أكوام القمامة بين الحين والآخر بفعل الضغط من الطبقات العليا".