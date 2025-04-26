كارثة ميناء رجائي.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 8 قتلى و750 مصاباً

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، إلى ثمانية قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 750.

وكشف المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران، حسين ظفري، أن الانفجار نجم على ما يبدو عن سوء تخزين مواد كيمياوية في حاويات بقطاع الشهيد رجائي.

كما أضاف في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية، أن "سبب الانفجار كان المواد الكيمياوية الموجودة داخل الحاويات".

وتابع "كان المدير العام لإدارة الأزمات قد وجه تحذيرات إلى هذا الميناء خلال زياراته وأشار إلى احتمال وجود خطر".

مواد كيمياوية

في الوقت نفسه قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن المواد الكيمياوية قد تكون السبب وراء الانفجار ولكن لم يتسن بعد تحديد السبب بشكل دقيق.

وأمر الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، بإجراء تحقيق في الواقعة، وأرسل وزير الداخلية الذي قال إن الجهود لا تزال جارية لإخماد الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الانفجار حطم النوافذ في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات وسُمع دويه في جزيرة قشم على بعد 26 كيلومترا جنوب الميناء.

في حين، أفاد التلفزيون الرسمي في وقت سابق بأن التقصير في التعامل مع المواد القابلة للاشتعال كان "عاملا مساهما" في الانفجار.

حاويات عدة

وقال مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي إن الواقعة حدثت بعد انفجار حاويات عدة مخزنة في الميناء.

وما تزال جهود إخماد الحريق مستمرة. وقالت إدارة الجمارك بالميناء إنه يجري إخلاء المنطقة من الشاحنات وإن ساحة الحاويات التي وقع فيها الانفجار تحتوي على الأرجح على "بضائع خطرة ومواد كيمياوية". وقال مسؤولون إن الأنشطة في الميناء توقفت بعد الانفجار.

يذكر أن ميناء رجائي يشكل أحد الجزأين من ميناء بندر عباس الأهم في البلاد، والذي يقع في محافظة هرمزكان الجنوبية، على الشواطئ الشمالية لمضيق هرمز.

فيما تبلغ مساحته حوالي 2400 هكتار، ويتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى 70 مليون طن من البضائع سنويًا، كما يتألف الميناء من 23 رصيفاً بعمق 15 متراً، ومسؤول عن 85% من إجمالي عمليات التحميل والتفريغ التي تتم في المواني الإيرانية.