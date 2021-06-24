كارثة في أمريكا.. قتيل و99 مفقوداً بانهيار مبنى من 12 طابقاً

شفق نيوز/ قتل شخص فيما لا تزال السلطات تبحث عن 99 مفقودا؛ إثر انهيار جزئي لمبنى سكني قرب ميامي في ولاية فلوريدا، على ما قال قائد الشرطة في ميامي-دايد فريدي راميريس.

ويُخشى أن تكون الحصيلة أعلى بكثير.

وتم تحديد مكان تواجد 53 شخصا، إلا أنه لا معلومات عن 99 شخصا آخرين، على ما قال راميريس لوسائل إعلام عدة.

وقتل شخص واحد في هذه الكارثة التي لم يعرف سببها حتى الآن.

وقال حاكم ولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) رون دي سانتيس، إنه ينبغي الاستعداد ”لأنباء غير سارة“.

وانهار المبنى المؤلف من 12 طابقا جزئيا فجرا بالتوقيت المحلي، مخلفا غبارا غطى صفوفا من المنازل المجاورة.

ومن بين المفقودين الكثير من مواطني دول أمريكا اللاتينية.

وشمل انهيار جناح كامل من هذا المجمع السكني المطل على المحيط حوالي 55 شقة، على ما أفادت السلطات.