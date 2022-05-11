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"كارثة بيروت" تخيم على مدينة أوكرانية.. ونداء لإغلاق النوافذ

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-11T19:20:11+0000
"كارثة بيروت" تخيم على مدينة أوكرانية.. ونداء لإغلاق النوافذ

شفق نيوز/ طلبت السلطات المحلية في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا من السكان اليوم الأربعاء الحد من الخروج لأقل قدر ممكن وإغلاق نوافذ المنازل لأن القصف الروسي ألحق أضرارا بمستودع لتخزين نترات الأمونيوم في مكان قريب.

ويشيع استخدام نترات الأمونيوم كمصدر للنيتروجين لصناعة الأسمدة ويمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي إذا استنشق المرء كميات كبيرة منه. ولم تعلق روسيا على الفور على التقرير، ولم يتسن التحقق منه، وفق رويترز.

وقالت سلطات مدينة سلوفيانسك، "نؤكد عدم وجود تهديد مباشر لحياة سكان سلوفيانسك"، مضيفة أن "المستودع يقع في منطقة كراماتورسك".

وتسبب اندلاع حريق في شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020، إلى وقوع أكبر انفجار "غير نووي" عرفته البشرية، وقد أودى بحياة 218 شخصا وأكثر من 7500 جريح وخسائر كبيرة بالعاصمة اللبنانية.

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