"كابوس" احتفال ليفربول.. تضاعف حصيلة المصابين بحادث الدهس

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة المصابين بحادث الدهس الذي استهدف حشدا من مشجعي ليفربول إلى خمسين شخصاً.

وذكرت الشرطة، أن 50 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات إثر حادث الدهس للمحتفلين بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي أمس الاثنين في المدينة.

وقالت جيني سيمز، مساعدة رئيس شرطة ميرسيسايد، إن حالة جميع المصابين مستقرة.

وقد تضاعف عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى تقريبا مقارنة بالـ27 الذين أعلن عن دخولهم المستشفى أمس.

وتم اعتقال سائق السيارة واتهامه بالشروع في القتل.

وبحسب ما أفادت به الشرطة البريطانية، فإن السائق المتورط في الحادث هو رجل يبلغ من العمر 53 عاما، ويعيش في مدينة ليفربول نفسها، وفقا لما نقلته شبكة "سكاي" البريطانية.

It seems cars have become the newest method for terror!st$ to wreak havoc on nations.Someone just drove through a crowd of Liverpool Supporters as they were celebrating their Premiership win.https://t.co/jTGsVeBeQg