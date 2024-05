قيرغيزستان.. شاحنة تنهي احتفالية طلابية بشكل مأساوي (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام قيرغيزستانية، يوم الجمعة، بأن احتفالية نظمها طلاب المدارس انتهت بشكل مأساوي عندما اقتحمت شاحنة المكان وخلفت عشرات المصابين من الأطفال.

وثّق مقطع فيديو فقدان سائق شاحنة تابعة لإحدى الشركات السيطرة عليها، واقتحم مكاناً عاماً أقيمت فيه مسابقة للطلاب في منطقة سوزاك، ليدهس 29 طالباً على الأقل قبل أن تتوقف الشاحنة.

وبحسب وسائل الإعلام كان من المفترض أن يقوم سائق الشاحنة بتوزيع الآيس كريم على المشاركين جميعهم، لكن بعد ركنها في مكان الحدث، سار بسرعة كبيرة مقتحماً الحشد، فيما لم تحدد الشرطة بعد أسباب انحراف الشاحنة المفاجئ.

وتم نقل 29 تلميذاً أعمارهم تتراوح بين 9 و16 عاماً إلى المستشفى، مصابين بجروح متفاوتة الخطورة.

وبحسب وزارة الصحة، أدخل سبعة أطفال إلى وحدة العناية المركزة، ثلاثة منهم في حالة خطرة.

وتلقى الأطفال الأحد عشر الباقون المساعدة، وتم إرسالهم للعلاج في العيادات الخارجية.

وتولى وزير الصحة، أليمقادير بيشينالييف، متابعة الحالة الصحية للتلاميذ.

In Kyrgyzstan, parked van crashes into students participating in reading event of National Manas Epic➡️ In accident, 3 severely injured, 29 students injured➡️ Van driver has been taken into custody pic.twitter.com/lZrQAYTWzV