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قيادي حوثي يتهكم على اجتماع السعودية مع ايران: انتهاكات للحضن العربي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-14T05:09:17+0000
قيادي حوثي يتهكم على اجتماع السعودية مع ايران: انتهاكات للحضن العربي

شفق نيوز/ علق القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، على عقد السعودية وإيران محادثات في الأردن.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "ندين ما تقوم به المملكة السعودية من انتهاكات للحضن العربي، وذلك بالحوارات المتتالية مع جمهورية إيران".

وأضاف: "إن هذا الانتهاك السافر يعبر عن نوايا مبيته لا تتوافق مع بيانات وقمم الجامعة العربية ومجلس التعاون".

ودعا "بقية حماة الحضن العربي إلى إدانة ما قامت به السعودية من لقاء مع إيران بالأردن".

وفي وقت سابق، اختتمت السعودية وإيران، في العاصمة الأردنية عمان، جلسة مباحثات مباشرة بين خبراء من الدولتين حول الملف الأمني للمنطقة.

وبحثت جلسة الحوار الأخيرة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في عمان، قضايا أمنية وتقنية عديدة، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق.

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