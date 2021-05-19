قيادي بـ"حماس" يتوقع التوصل لوقف لإطلاق النار مع إسرائيل في غزة

شفق نيوز / توقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، يوم الأربعاء، أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة خلال يوم أو يومين.

ورجح أبو مرزوق، في تصريحات متلفزة، "نجاح المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة"، مشيرا إلى أن ذلك "قد يستغرق يوم أو يومين".

وأوضح أن "هناك تعاطفا غير مسبوق مع القضية الفلسطينية في العالم"، لافتا إلى أن "(الاحتلال) الإسرائيلي هو من يستجدي وقف إطلاق النار".

وفي سياق متصل، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، لموقع "الشرق"، إن "الجهد العربي بقيادة مصر مع أطراف أخرى، نتج عنه رؤية لوقف النار قد يتم تنفيذها خلال الساعات الـ24 المقبلة".

وأضاف الرجوب: "نتوقع أن تنتهي المعركة خلال الساعات القادمة، على أن يكون وقف النار متبادلا ومتزامنا، ويتبعه حوار لتأسيس أفق سياسي".

ولفت إلى أن "ما حصل خلال الأيام العشرة الماضية، هز العقيدة العسكرية الإسرائيلية وأثبت أن العقيدة الأمنية في إسرائيل بلا معنى".