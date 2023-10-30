قيادي بحماس ينتقد "حزب الله" ويهاجم السلطة الفلسطينية: موقفها مخزٍ

شفق نيوز/ انتقد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق، يوم الإثنين، موقف حزب الله اللبناني من الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل، وهاجم السلطة الفلسطينية.

وقال موسى أبو مرزوق في تصريحات أوردتها قناة الجزيرة مباشر، ردا على سؤال بشأن موقف حزب الله، "كنا ننتظر الكثير من حلفائنا في هذه المعركة ومن أهلنا في الضفة الغربية".

وأضاف، "عندما نطلب المساعدة من هذا او ذلك يقولون لنا ما بال اخوتكم في السلطة والضفة"، مشيراً الى ان "60 الف عنصر مجهزون ومسلح في اجهزة السلطة لا يحركون بنادقهم تجاه الاحتلال وهذا موقف مخزٍ".

وتدور منذ 23 يوماً، حرباً دامية بين حماس وإسرائيل بعد هجوم كتائب القسام المباغت على المستوطنات في غلاف غزة فجر 7 اكتوبر، في حين رد الجيش الاسرائيل بقصف عنيف خلف آلاف القتلى والجرحى جلهم اطفال ونساء.

على صعيد آخر، هاجم الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أهدافاً عدة في سوريا ردا على إطلاق صواريخ، وسط تزايد المخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع.

وقال الجيش الإسرائيلي على موقع إكس: "قبل وقت قصير، هاجمت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي منصات انطلقت منها عمليات الإطلاق (الصاروخية) الليلة الماضية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن الطائرة الإسرائيلية "قصفت بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية". ولم يقدم الجيش مزيداً من التفاصيل. لكن بحسب هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان نيوز"، استهدفت الغارات مواقع في منطقة درعا في جنوب سوريا مرتبطة بحلفاء لإيران. من جانبها اكدت الوكالة السورية الرسمية القصف، ونقلت عن مصدر عسكري قوله، "حوالي الساعة 35: 1 من فجر اليوم نفذ العـدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".