قيادي بارز بحركة حماس: لو علمت بما يخلفه طوفان الأقصى من دمار لعارضته

قيادي بارز بحركة حماس: لو علمت بما يخلفه طوفان الأقصى من دمار لعارضته
شفق نيوز/ أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، يوم الاثنين، أنه كان سيعارض هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، لو علم بالدمار الذي سيلحق بالقطاع الساحلي.
وأشار أبو مرزوق في مقابلة مع "نيويورك تايمز"، إلى أنه "لو كنت أعلم حجم الدمار الذي سينتج عن هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لكنت عارضته"، مضيفاً "إن معرفة العواقب كانت ستجعل من المستحيل دعمه".
وتابع: "لم يكن لدينا علم مسبق بخطة 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لكن أنا وقادة حماس أيدنا الاستراتيجية العامة للهجوم على إسرائيل".
وأوضح أن هناك استعدادا معينا لدى حماس للتفاوض حول مستقبل أسلحتها في غزة.
وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" هجوما داميا مباغتا على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1189 شخصا، بينهم 815 مدنيا، وجرح 7500، وخطف 251 شخصا ثم احتجازهم رهائن.
الهجوم الذي شنته عناصر حماس المصنفة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة غير مسبوق من حيث حجمه، إذ استغلت الحركة الفلسطينية الإسلامية خلاله عنصري الصدمة والمفاجأة، وحققت اختراقا عبر سلسلة عمليات متزامنة.
قتلت إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 46 ألفا و707 فلسطينيين، وأصابت 110 آلاف و265 آخرين، أي ما معدله 100 قتيل فلسطيني يوميًا على مدار أيام الحرب الـ467 الماضية.
ويقدر عدد سكان قطاع غزة بحوالي 2.3 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال. مما يعني أن عدد هؤلاء السكان انخفض بنسبة 6% منذ بدء الحرب.
وتشير الأرقام إلى أن إسرائيل قتلت على مدار 15 شهرا من الحرب اثنين من كل مئة مواطن من سكان القطاع. كما أن هنالك 11 ألفا و160 فلسطينيا ما زالوا في عداد المفقودين، أي أن هنالك شخصا واحدا من كل مئتين ما زال مصيره مجهولا، وقد دُفن العديد منهم تحت أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض، وغادر 100 ألف فلسطيني غزة.
كما نزح نحو 9 من كل 10 من سكان غزة، واضطر الكثير منهم إلى النزوح عدة مرات منذ بدء الحرب.