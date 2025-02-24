قيادي بارز بحركة حماس: لو علمت بما يخلفه طوفان الأقصى من دمار لعارضته

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، يوم الاثنين، أنه كان سيعارض هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، لو علم بالدمار الذي سيلحق بالقطاع الساحلي.

وأشار أبو مرزوق في مقابلة مع "نيويورك تايمز"، إلى أنه "لو كنت أعلم حجم الدمار الذي سينتج عن هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لكنت عارضته"، مضيفاً "إن معرفة العواقب كانت ستجعل من المستحيل دعمه".

وتابع: "لم يكن لدينا علم مسبق بخطة 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لكن أنا وقادة حماس أيدنا الاستراتيجية العامة للهجوم على إسرائيل".

وأوضح أن هناك استعدادا معينا لدى حماس للتفاوض حول مستقبل أسلحتها في غزة.

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" هجوما داميا مباغتا على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1189 شخصا، بينهم 815 مدنيا، وجرح 7500، وخطف 251 شخصا ثم احتجازهم رهائن.

الهجوم الذي شنته عناصر حماس المصنفة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة غير مسبوق من حيث حجمه، إذ استغلت الحركة الفلسطينية الإسلامية خلاله عنصري الصدمة والمفاجأة، وحققت اختراقا عبر سلسلة عمليات متزامنة.

قتلت إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 46 ألفا و707 فلسطينيين، وأصابت 110 آلاف و265 آخرين، أي ما معدله 100 قتيل فلسطيني يوميًا على مدار أيام الحرب الـ467 الماضية.

ويقدر عدد سكان قطاع غزة بحوالي 2.3 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال. مما يعني أن عدد هؤلاء السكان انخفض بنسبة 6% منذ بدء الحرب.

وتشير الأرقام إلى أن إسرائيل قتلت على مدار 15 شهرا من الحرب اثنين من كل مئة مواطن من سكان القطاع. كما أن هنالك 11 ألفا و160 فلسطينيا ما زالوا في عداد المفقودين، أي أن هنالك شخصا واحدا من كل مئتين ما زال مصيره مجهولا، وقد دُفن العديد منهم تحت أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض، وغادر 100 ألف فلسطيني غزة.

كما نزح نحو 9 من كل 10 من سكان غزة، واضطر الكثير منهم إلى النزوح عدة مرات منذ بدء الحرب.