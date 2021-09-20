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قيادة لسلاح الجو الأمريكي تهنئ وحداتها بصورة لمقاتلات روسية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-20T04:26:10+0000
قيادة لسلاح الجو الأمريكي تهنئ وحداتها بصورة لمقاتلات روسية

شفق نيوز/ نشرت القيادة الجنوبية للقوات الجوية الأمريكية تغريدة على "تويتر" هنأت فيها وحدات سلاح الجو للبلاد بعيد التأسيس بوضع صورة لمقاتلات تشبه طائرات "سو-27" الروسية.

وقالت القيادة الجوية الجنوبية التابعة لسلاح الجو الأمريكي في منشورها: "عيد ميلاد سعيد للقوات الجوية الأمريكية!".

وظهرت في الإعلان صور ظلية بيضاء لـ3 مقاتلات مماثلة لـ"سو-27" تحلق في السماء على أعمدة متعددة الألوان.

وأثار هذا الخطأ انتقادات لاذعة من قبل بعض المتابعين حيث أشاروا إلى أن هذه المقاتلات لا تتبع للقوات الجوية الأمريكية.

ولاحقا تم حذف هذه الصورة من حسابات القيادة الجنوبية للقوات الجوية الأمريكية.

وتم تشكيل القوات الجوية الأمريكية كجناح منفصل في الجيش يوم 18 سبتمبر 1947.

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