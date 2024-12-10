قيادة الفصائل السورية تأمر مقاتليها بالانسحاب من المدن وتستبدلهم بالشرطة

شفق نيوز/ قال مصدران مقربان من مقاتلي الفصائل المسلحة السورية لرويترز، يوم الثلاثاء، إن قيادة القوات أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن.

ووفقاً للمصدرين، أمرت الفصائل السورية، بنشر وحدات تابعة لهيئة تحرير الشام من الشرطة وقوات الأمن الداخلي.

يأتي ذلك فيما قال محمد البشير في بيان تلفزيوني إنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025.وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وتتوجه الأنظار نحو آفاق المرحلة الانتقالية ومدى قدرة الأطراف الفاعلة على تحقيق استقرار دائم يعيد بناء الدولة ويضمن وحدة الأراضي.

وتبدو المرحلة الانتقالية في سوريا مليئة بالتحديات والفرص على حد سواء. الإجماع بين الخبراء يتمحور حول ضرورة بناء دولة حديثة تعتمد على الوطنية والشمولية، مع الالتزام بالشرعية الدولية.

وأعلنت الفصائل المسلحة، الأحد، "إسقاط بشار الأسد وبدء عهد جديد لسوريا"، إثر دخول قواتها دمشق فجر الأحد عقب هجوم سريع أنهى حكم عائلة الأسد الذي امتد على أكثر من 5 عقود.