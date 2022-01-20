سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قيادات حوثية تلمح لاستهداف "برج خليفة"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-20T20:48:38+0000
قيادات حوثية تلمح لاستهداف "برج خليفة"

شفق نيوز/ واصلت قيادات حوثية تهديد الإمارات بعد رد التحالف الذي تقوده السعودية بعنف على قصف الجماعة المدعومة إيرانيا لأبو ظبي قبل أيام.

ونشر عضو المكتب السياسي للحوثيين، حزام الأسد، صورة مفبركة يظهر فيها العلم الإسرائيلي على برج خليفة في دبي، وألمح إلى إمكانية استهدافه، بزعم أنه موقع لإدارة العمليات العسكرية ضد اليمن.

وغرد: "استخدام الأعيان والمنشآت المدنية في دويلة الإمارات كبرج خليفة لإدارة العمليات العسكرية المعادية لليمن عمل مجرم قانونا. سيتحمل نظام دويلة الإمارات تبعات ذلك".

عضو المكتب السياسي الآخر عبد الملك العجري، قال: "من جاءنا للسلام سنستقبله بالبن البلدي والعسل البلدي، ومن أتانا للحرب والغزو سنستقبله بالطائرات البلدي والصواريخ البلدي والكلاش البلدي، فلكها في بلدي من إنتاج بلدي".

والخميس، نفذت القوات المشتركة للتحالف بقيادة السعودية، عملية عسكرية واسعة "لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات اليمنية"، وذلك بعد أيام من استهداف الحوثيين لمطار العاصمة الإماراتية أبوظبي بصواريخ وطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وأكد السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أن الحوثيين استخدموا صواريخ كروز وصواريخ بالستية، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، في الهجوم الذي تعرضت له أبوظبي هذا الأسبوع.

related

التحالف السعودي يعلن اعتراض وتدمير 10 طائرات ملغومة أطلقها الحوثيون

Date: 2021-03-07 08:12:46
التحالف السعودي يعلن اعتراض وتدمير 10 طائرات ملغومة أطلقها الحوثيون

الحوثيون يستهدفون العمق السعودي بـ"مسيّرتين" والتحالف العربي يتحدث عن اعتراضهما

Date: 2021-05-29 06:33:17
الحوثيون يستهدفون العمق السعودي بـ"مسيّرتين" والتحالف العربي يتحدث عن اعتراضهما

بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

Date: 2019-06-24 18:57:12
بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

الحوثيون يستولون على سفينة إماراتية تحمل "معدات عسكرية"

Date: 2022-01-03 09:04:23
الحوثيون يستولون على سفينة إماراتية تحمل "معدات عسكرية"

امريكا تعلن اعتراض 358 صاروخا إيرانيا كانت في طريقها للحوثيين‎

Date: 2020-02-18 22:46:19
امريكا تعلن اعتراض 358 صاروخا إيرانيا كانت في طريقها للحوثيين‎

السعودية تفصح عن حجم أضرار هجوم جديد على أرامكو

Date: 2020-11-23 19:08:31
السعودية تفصح عن حجم أضرار هجوم جديد على أرامكو

"الحوثيون" يعلنون استهداف مطار وقاعدة جوية في السعودية

Date: 2021-03-15 07:21:13
"الحوثيون" يعلنون استهداف مطار وقاعدة جوية في السعودية

التحالف العربي في اليمن ينفذ أول عملية ضد الانتقالي الجنوبي في عدن

Date: 2019-08-11 08:16:34
التحالف العربي في اليمن ينفذ أول عملية ضد الانتقالي الجنوبي في عدن