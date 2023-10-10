قوة أمريكية خاصة بتحرير الرهائن تصل اسرائيل

شفق نيوز/ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الثلاثاء، عن مسؤول في البنتاغون قوله إن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل مختصة بعمليات تحرير رهائن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى توجيهات بوقت سابق لأعضاء فريقه بالعمل مع نظرائهم الإسرائيليين على أزمة الرهائن بكل جوانبها، بما في ذلك تشارك معلومات استخبارية ونشر خبراء من كل أقسام الحكومة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم فيما يتعلق بجهود استعادة الرهائن.

وأعلن في بيان أن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل قتلوا في الهجمات التي شنتها كتائب القسام.

يأتي ذلك في وقت لم يتم الإعلان رسميا لا من جهة إسرائيل ولا من جهة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى عن عدد الأسرى حتى الآن، إلى أن تقديرات إعلامية تشير إلى قرابة 100 أسير.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس مقتل 4 أسرى وآسريهم بغارة جوية إسرائيلية، فيما حذرت من أنها قد تبدا بإعدام الأسرى بالصوت والصورة كل مرة يتم فيها استهداف المدنيين في قطاع غزة.