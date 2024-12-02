قوات كوردية تغادر حلب باتفاق مع المعارضة ومصدر يكشف تفاصيله

شفق نيوز/ بدأت وحدات حماية الشعب الكوردية (العماد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية)، يوم الإثنين، بالخروج من أحياء في مدينة حلب، باتجاه منطقتين في شمال وشرق سوريا.

وتأتي عملية الخروج بموجب اتفاق توصلت إليه مع فصائل المعارضة المسلحة، التي سيطرت على المدينة وكامل القرى والبلدات الواقعة في ريفها.

وقال مصدر عسكري مطلع على الاتفاق لموقع "الحرة" الامريكي، إن عملية الخروج "بدأت قبل ساعة ومن خلال حافلات مجهزة، وإن وجهة المسلحين ستكون منبج والرقة".

في المقابل، أضاف أن الفصائل المسلحة "تركت للسكان الكورد في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، خيار البقاء".

وذكرت وكالة "رويترز" بوقت سابق الإثنين، أن القوات الكوردية بدأت الانسحاب من الأجزاء الشمالية والشرقية من مدينة حلب.

من جانبه، أشار المصدر إلى أن الاتفاق يخص حيي الأشرفية والشيخ مقصود، ومسلحين كانوا يتمركزون في قري وبلدات تتبع لمدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

ويبلغ عدد الكورد من مسلحين ومدنيين في الحيين المذكورين بحلب وقرى وبلدات تل رفعت، حوالي 200 ألف شخص.

وتأتي عملية خروجهم بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على كامل مدينة حلب، من أحياء وأرياف وثكنات وقطع عسكرية ومطارات.