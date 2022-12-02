قوات "قسد" تعلق عملياتها ضد داعش بسبب الهجمات التركية شمال سوريا

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الجمعة، تعليق عملياتها ضد تنظيم داعش، على خلفية الهجمات التركية في مناطق شمال سوريا، فيما أشارت إلى أنها لم تشارك في القضاء على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو الحسن القرشي.

وذكرت "قسد" في بيان لها: "تشكل حماية مناطقنا وشعبنا في شمال وشرق سوريا من العدوان التركي الأولوية القصوى لقواتنا في الوقت الحالي"، مردفة بالقول: "قواتنا تكافح بكل جهدها لمنع زيادة خطر داعش سواء من خلال توجيه الضربات الاستباقية المنظمة لمنع التنظيم الإرهابي من الاستفادة من الظروف الذي أحدثها العدوان التركي، أو من خلال منع مرتزقته من الهجوم على المخيمات التي تحوي عائلاته وكذلك السجون".

وأضافت: "لهذا، نعلن أننا لم نشارك أبدا في عملية قتل زعيم "داعش" الجديد أبو الحسن القرشي ولا علاقة لنا بعملية قتله بشكل مباشر أو غير مباشر".

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية الكوردية، المدعومة من الولايات المتحدة، قد أعلن في وقت سابق وقف عملياتهم ضد تنظيم "داعش" بعد الهجمات التركية على شمال سوريا الأسبوع الماضي.