قوات سوريا الديمقراطية تعتقل قيادياً و3 عناصر بداعش

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء اعتقال قيادي وثلاثة أعضاء في تنظيم داعش بمنطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في سوريا.

وقالت قسد في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر، "ضمن استمرار مكافحة الإرهاب، قبضت الوحدات الخاصة في قسد على قيادي في تنظيم داعش، خلال عملية أمنية في منطقة الفلاحة بريف الحسكة، كان يخطط لتنفيذ اغتيالات وعمليات إرهابية في المنطقة، وجرت مصادرة أسلحة ومعدات ومستندات كانت بحوزته".

وأضافت في تغريدة ثانية أن "عملية أمنية جديدة لوحداتنا الخاصة مع مراقبة جوية من التحالف الدولي تسفر عن القبض على 3 مطلوبين من الخلايا الإرهابية لداعش في منطقة الشحيل شرق دير الزور في خطوة أمنية تهدف لوقف النشاطات الإرهابية".

وبالرغم من تمكن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الأمريكي من إنهاء سيطرة تنظيم داعش جغرافياً في شرق الفرات بسوريا في آذار 2018 إلا أن خلايا التنظيم لا تزال تنشط في المنطقة وبشكل خاص في ريف دير الزور الشرقي وجنوب الحسكة.