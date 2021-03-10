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قوات روسية تسيّر على حدود الادارة الذاتية وتركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-10T11:31:13+0000
قوات روسية تسيّر على حدود الادارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة الروسية يوم الأربعاء دورية في منطقة الادارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال وشرق سوريا على الحدود التركية.

وانطلقت الدورية من قاعدتها في القامشلي وتجولت في قرى كوردية محاذية للشريط الحدودي مع تركيا إلى أن تمركزت في قرية عين ديوار بريف ديرك الشمالي أقصى شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

وتألفت الدورية من 3 مدرعات عسكرية مع غطاء جوي برفقة حوامتين/هليكوبتر تمركزت في قرية عين ديوار عند الجسر الروماني على نهر دجلة وعادت أدراجها إلى قاعدتها في القامشلي.

وكانت القوات الامريكية قد سيرت دورية مشابهة أمس الثلاثاء في ريف ديرك الشمالي وتوقفت في قرية عين ديوار مدة ساعتين قبل أن تعود إلى قاعدتها في رميلان.

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