قوات روسية تسيّر دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة الروسية يوم الأربعاء دورية في منطقة الادارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال وشرق سوريا على الحدود التركية.

وجالت الدورية بين قرى كوردية محاذية للشريط الحدودي في شمال ديرك قادمة من مدينة القامشلي، كبرى المدن الكوردية في سوريا.

وتألفت الدورية من 3 مدرعات عسكرية مع غطاء جوي برفقة طائرتي هليكوبتر عسكريتين، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيو.

وعادت الدورية أدراجها إلى قامشلي دون توقف في قرية عين ديوار الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا.

وسيرت الشرطة الروسية دوريتها قبل يومين بالتزامن مع تسيير الدورية الامريكية في قرية عين ديوار الحدودية دون أي اصطدام يذكر.