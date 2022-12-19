قوات بحرية "أمريكية عراقية كويتية" تجري دورية مشتركة في الخليج العربي

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الاثنين، إن قوات بحرية من العراق والكويت وأميركا قامت بدورية مشتركة في الخليج للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، لتعزيز الأمن البحري الإقليمي.

وقالت القيادة الامريكية في بيان أن "سفناً من البحرية الأميركية عملت مع سفن من البحرية العراقية وقوات خفر السواحل الكويتية، ونفذت تدريبات على المناورة والأمن البحري".

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، الأدميرال براد كوبر قوله إن "الشراكات أساس الأمن والاستقرار البحري في الشرق الأوسط... تعاوننا المستمر يشير إلى التزامنا الجماعي بحماية المياه الإقليمية".

وكانت الدول الثلاث أجرت دورية مماثلة في الخليج في الخامس والعشرين من أغسطس/ آب.