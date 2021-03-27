قوات "الاسايش" والتحالف الدولي تستعد لاقتحام مخيم الهول

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة من شمال وشرق سوريا إلى جانب قوات التحالف الدولي، لاقتحام مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي.

وذكر المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قوى الأمن الداخلي "الأسايش" في شمال وشرق سوريا والقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب (H.A.T) مدعومة بقوات من التحالف الدولي، ستقتحم مخيم الهول بجميع قواطعه، بحثاً عن خلايا داعش المتواجدة فيه.

واشار الى ان هذه الخلايا تقوم بتنفيذ عمليات اغتيال بشكل شبه يومي ضمن المخيم، تستهدف اللاجئين العراقيين والسوريين.

وكان مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، قد حذر في 18 آذار الجاري، من أن استمرار مخيم الهول الحدودي مع سوريا على ما هو عليه يشكل "قنبلة موقوتة" وخطراً على العراق والمنطقة، وذلك خلال لقائه بالسفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر.

وأشار الى وجود 20 ألف طفل وحدث عراقي في المخيم، محذرا من ان "هولاء سيصبحون دواعش يشكلون خطرا على العراق والمنطقة، إن لم يتكاتف الجميع من أجل حل هذه المشكلة التي تهدد أمن العراق والمنطقة والعالم".

ويشهد مخيم الهول منذ العام الماضي حوادث اغتيالات مستمرة ضمن المخيم حتى باتت تتكرر بشكل شبه يومي في ظل توجيه اتهامات لخلايا تنظيم داعش داخل المخيم.

ومنذ بداية العام 2021، بلغت احصائية القتلى في مخيم الهول 32 شخصاً، ستة منهم قتلوا بأداة حادة والبقية بطلقات من مسدسات.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسر وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة