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قنصليتان في جدة ومشهد.. انفراجة في العلاقات السعودية الإيرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-13T15:56:20+0000
قنصليتان في جدة ومشهد.. انفراجة في العلاقات السعودية الإيرانية

شفق نيوز / كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، يوم الأربعاء، عن إنفراجة في العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، متمثلة بوجود رغبة في إعادة فتح القنصليتين في جدة ومشهد.

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن مصادر قولها إن "إيران اقترحت إعادة فتح القنصليتين في مدينتي مشهد الإيرانية وجدة السعودية كدليل على حسن النية".

وأبلغ أحد المصادر، الوكالة، أن "المحادثات الأخيرة بين الجانبين حققت تقدما بشكل عام، إلا أنها تميل للتعثر عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل".

وذكرت وكالة بلومبيرغ، أن "في وقت تدفع القوى العالمية لإجراء مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، أجرت طهران أربع جولات من المناقشات بهدوء، لغرض تخفيف سنوات من التوتر مع السعودية، كان سببها الرئيس أزمة اليمن".

ولفتت إلى أن "السعودية، التي تخوض مواجهات مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن منذ عام 2015، تسعى إلى إنهاء صراع عرّض منشآتها النفطية لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ".

وخلصت الوكالة الأمريكية إلى القول إن "السعودية تريد اتفاقا بشأن اليمن كخطوة أولية نحو إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016، إلا أن إيران تصر على أن يأتي تطبيع العلاقات بين طهران والرياض أولاً".

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