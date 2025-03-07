قنبلة من الحرب العالمية الثانية تشلّ حركة القطارات في باريس

شفق نيوز/ قررت الشرطة الفرنسية، يوم الجمعة، وقف حركة القطارات في محطة "غار دي نور" بعد العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية على السكة الحديدية، ما تسبب بشلل في محطات القطارات المحلية والدولية.

وقالت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد "SNCF"، في منشور على منصة "أكس"، إنه "تم العثور على قنبلة غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالقرب من المسارات، في منطقة سان دوني".

وأثر الاضطراب الناجم عن الأمر على محطات قطارات الأنفاق المحلية والقطارات المحلية والدولية. إذ توقفت حركة القطارات بالكامل في المحطة التي تصلها قطارات يوروستار، فضلاً عن قطارات "تي جي في" السريعة فيما تعمل الشرطة الباريسية على تفكيك القنبلة.

هذا، وأوضحت الشركة أن "حركة القطارات لن تُستأنف إلا بعد عمليات التفكيك الجاري تنظيمها من جانب الفرق المتخصصة في مفوضية شرطة باريس"، وطلبت الشركة من المسافرين "تأجيل رحلاتهم".

يشار إلى أن الموقع الإلكتروني لشركة "يوروستار" لتسيير القطارات الدولية أظهر إلغاء رحلات ثلاثة قطارات على الأقل كان من المقرر أن تغادر من محطة "غار دي نور" صباح الجمعة.