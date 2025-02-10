قناة عبرية: إيران خططت مع حماس لهجوم أكتوبر قبل سنتين من تنفيذه

شفق نيوز/ كشفت قناة "أي نيوز 24" العبرية، يوم الاثنين، تفاصيل جديدة تؤكد أن إيران كانت على دراية مسبقة بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن التخطيط للهجوم بدأ منذ أيار/ مايو 2021، بتنسيق مشترك بين طهران وحركة حماس.

وأفادت قناة "أي نيوز 24" بمعلومة مفاجئة، إذ أوضحت أن إيران تعمدت إخفاء بعض المعلومات المتعلقة بالهجوم عن الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، في مرحلة معينة من التخطيط.

وقدم المحلل المتخصص في الشؤون العربية باروخ يديد ما وصفه بـالأدلة على وجود رسائل متبادلة بين قادة حماس وحزب الله وطهران، تثبت أن الأطراف الثلاثة كانت متواطئة في سرية تامة حول التحضير لهجوم مشترك ضد إسرائيل.

وأضاف يديد، أن التعاون الثلاثي ركّز بشكل خاص على تعزيز قوة حماس عسكرياً، بهدف تنفيذ الهجوم الذي تم التخطيط له على مدى فترة طويلة.

وبدأت الرسائل المتبادلة بين إيران وحماس في وقت مبكر من أيار/ مايو 2021 بعد عملية "حارس الجدار"، حيث كان هناك حديث عن إعادة تأهيل حماس، بأغراض مختلفة منها هذا الهجوم الكبير، وفق التقرير.

وتأتي التفاصيل الجديدة بعد أن نشرت القناة الأسبوع الماضي، أن إيران أُبلغت مسبقًا بالهجوم الذي وقع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من قبل مسؤول كبير في حماس.