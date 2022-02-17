قناة إسرائيلية تكشف عن زيارة "سرية غير عادية" لنصرالله إلى إيران

شفق نيوز/ كشفت القناة الإسرائيلية 12، عن قيام الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بزيارة سرية قبل نحو شهرين إلى طهران للتباحث بشأن مهاجمة إسرائيل.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن نصر الله تعرض لضغوط من مسؤولي إيران للرد عسكريا على إسرائيل، في حال أن هاجمت الأخيرة المنشآت النووية الإيرانية.

وتتوقع إيران التي تدعم حزب الله عائدا على استثماراتها وفقا للتقرير، الذي وصف زيارته بأنها "غير عادية بالتأكيد".

ولم يذكر التقرير الذي لم يستشهد بمصادر ما هي نتيجة اللقاء، أو ما اتفق عليه حسن نصر الله مع الإيرانيين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح حسن نصر الله أن حزب الله لن يتدخل بالضرورة إذا قصفت إسرائيل المواقع النووية الإيرانية، لكنه أشار أيضا إلى أنه لا يعتقد أن إسرائيل جادة بشأن الهجوم.

وجاء التقرير عن حسن نصر الله لإيران وسط مفاوضات متعددة الجنسيات جارية في فيينا لإحياء اتفاق 2015، الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي، من أجل منعها من الحصول على أسلحة نووية.

وشهد العامان الماضيان هجوم إسرائيل على مواقع عملياتية لـ"حزب الله" اللبناني ما يقرب من 40 مرة بشكل رئيسي على الأراضي السورية، وفي لبنان بشكل أقل.