قناة إسرائيلية تكشف عن اتفاق مبدئي مع حماس لوقف إطلاق النار

شفق نيوز/ كشفت القناة "13" العبرية، يوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتكثيف القصف الصاروخي على قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصادر مصرية، قولها إنه "تم التوصل إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وقد يعلن الطرفان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة".

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيكثف القصف الليلة على جميع الأهداف المتبقية في غزة وتشمل الأنفاق والقوة البحرية والصواريخ الثقيلة التابعة لحركة حماس، قبيل وقف إطلاق النار الوشيك والذي من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الجمعة، فيما يبدو محاولة للضغط من جانب إسرائيل على حماس لإنهاء الأزمة.

وتدور حرب صواريخ بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ عدة أيام، سقط خلالها العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين، مدنيين وعسكريين، وتعمل دول عدة على فرض هدنة بين الطرفين وإيقاف إطلاق النار لتهدئة الأوضاع والتوصل إلى حلول تنهي الأزمة.