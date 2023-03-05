قناة السويس تعلن تعويم سفينة حاويات جانحة ومواصلة سير السفن

شفق نيوز / أعلنت هيئة قناة السويس، يوم الأحد، نجاحها في تعويم سفينة حاويات جنحت في القناة المصرية، ومواصلة سير حركة المرور في الممر المائي.

وأفاد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل مع جنوح سفينة الحاويات MSC ISTANBUL، وذلك بعد جنوحها أثناء عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.