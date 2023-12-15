قناة الجزيرة تعلن مقتل مصورها "ابو دقة" واصابة مراسلها "الدحدوح" في غزة

شفق نيوز/ اعلن متحدث باسم شبكة الجزيرة الفضائية يوم الجمعة، مقتل مصورها سامر أبو دقة في جنوب قطاع غزة.

وذكرت الجزيرة في بيان سابق؛ أن أبو دقة أصيب مع مراسلها وائل الدحدوح خلال تغطيتهما لقصف مدرسة. ولم يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى أبو دقة لنقله للعلاج.

وقال المتحدث إن رجال الإنقاذ تمكنوا للتو من انتشال جثة المصور سامر أبو دقة.

وأوضحت الجزيرة أن الصحفيين أصيبا بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة على مدينة خانيونس جنوب غزة.