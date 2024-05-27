قمر اصطناعي أطلقته كوريا الشمالية يتحول إلى "كرة لهب" (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت كوريا الشمالية اليوم الإثنين، فشل آخر محاولة قامت بها لوضع قمر اصطناعي غرضه الاستطلاع في مداره، بعدما انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه، من جراء ما يشتبه بأنها مشكلة في المحرك.

وأفادت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في بيونغيانغ في بيان نقله الإعلام الرسمي، أن "القمر ماليغيونغ 1 1 الاستطلاعي انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه وفشلت عملية إطلاقه".

وأضافت أن "سبب الحادث مرتبط بمدى إمكانية الاعتماد على محرك الأكسجين السائل والكيروسين الذي تم تطويره حديثا".

وكان الجيش الكوري الجنوبي كشف الجمعة أنه يشتبه في أن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر اصطناعي جديد للتجسس العسكري.

وفي وقت لاحق، قال جيش كوريا الجنوبية ووسائل إعلام يابانية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يعتقد أنه يحمل قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري، إلا أن مركبة الإطلاق ربما تكون قد تعطلت خلال التحليق.

وفي ديسمبر الماضي، أشارت بيونغيانغ إلى رغبتها في إطلاق 3 أقمار اصطناعية إضافية للتجسس في عام 2024.