قمة ألاسكا.. ترامب يمنح اجتماعه مع بوتين "10 من 10"

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، إنه منح اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا "10 من 10"، على مقياس من واحد إلى 10.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أنه "تفاوض مع بوتين على نقاط تشمل حلف شمال الأطلسي وإجراءات أمنية والأرض"، مضيفاً: "أعتقد أننا نقترب جداً من التوصل لاتفاق".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد، مؤكداً أن المفاوضات شملت "نقاطاً كثيرة"، فيما تبقت "نقطة أو اثنتان مهمتان" لم تحسم بعد.

وفي ما يخص الحرب في أوكرانيا، نصح ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"إبرام اتفاق لإنهاء الحرب"، قائلاً: "على أوكرانيا أن توافق وربما لا تفعل، لكن نصيحتي إلى زيلينسكي أن يبرم اتفاقاً".

وأضاف: "نعم، عليك التوصل لاتفاق. روسيا قوة كبيرة للغاية.. وهم جنود عظماء".

وأكد ترامب أنه تحدث "بصدق شديد" مع بوتين خلال اللقاء، لافتاً إلى أنه تبادل معه حواراً خاصاً بعد التصريحات الرسمية، مشيداً بالكلمة التي ألقاها الرئيس الروسي.

من جانبه، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي دونالد ترامب على اللهجة "الودية" للمحادثات التي أجرياها، يوم أمس الجمعة، وقال إن روسيا والولايات المتحدة يجب أن "تقلبان الصفحة وتعودان إلى التعاون".

وأشاد بوتين بترامب ووصفه بأنه شخص "لديه فكرة واضحة عما يريد تحقيقه ويهتم بصدق بازدهار بلاده، وفي الوقت نفسه يظهر فهما لأن روسيا لديها مصالحها الوطنية الخاصة".