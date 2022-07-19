قمة طهران ترفض محاولات إيجاد حقائق جديدة على الأرض السورية وتؤكد على استقلالها

شفق نيوز/ أكد البيان الختامي لقمة طهران الذي جمع رؤساء ايران وروسيا وتركيا، يوم الثلاثاء، رفض محاولات إيجاد حقائق جديدة على الأرض السورية وأكد على استقلالها.

وأكد الزعماء التزامهم الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، كما اعربوا عن التصميم المشترك على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وشدد البيان الختامي لقمة طهران على "رفض جميع محاولات إيجاد حقائق جديدة على الأرض السورية بذريعة مكافحة الإرهاب"، مؤكداً "ضرورة الحفاظ على الهدوء من خلال تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب".

واحتضنت العاصمة الايرانية طهران اليوم الثلاثاء، قمة جمعت الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان.