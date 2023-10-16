قمة دولية لبحث "تطورات فلسطين".. الدعوات تكشف موعد ومكان الانعقاد

شفق نيوز / أفادت وكالات أنباء خليجية رسمية، يوم الاثنين، بأن مصر ستعقد، السبت المقبل، قمة دولية لبحث "تطورات القضية الفلسطينية"، وأن أمراء خليجيين تلقوا دعوات للمشاركة وتضمنت موعد الانعقاد.

ونقلت وكالتا الأنباء الكويتية والقطرية، الدعوة الموجهة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لكل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت "للمشاركة في قمة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، المقرر عقدها في القاهرة في 21 أكتوبر الجاري".

وبحسب بيان نشرته الرئاسة المصرية، فقد دعت مصر، الأحد، إلى عقد قمة إقليمية ودولية حول "القضية الفلسطينية".

وصدرت هذه الدعوة في ختام اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري برئاسة السيسي، الأحد، تضمن الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وفق صفحة المتحدث على فيسبوك.

والاثنين، رحبت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بانعقاد القمة، معتبرة أن مثل هذه المبادرة "توضح وجود أفق سياسي يأخذ في الاعتبار حق اسرائيل في الأمن وحق الفلسطينيين في دولة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي وكولونا، التي زارت القاهرة، الاثنين، أكدا على "أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة".

وتستعد إسرائيل لشن هجوم واسع النطاق في غزة، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر لمسلحي حماس الذين اقتحموا بلدات ومقرات عسكرية إسرائيلية ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وأدى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في أعقاب الهجوم إلى مقتل 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

وينتظر رعايا أجانب منذ ثلاثة أيام في الجانب الفلسطيني من معبر رفح على أمل السماح لهم بالعبور إلى مصر، مع تزايد عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية في سيناء على الجانب المصري من المعبر بانتظار السماح لها بدخول القطاع.