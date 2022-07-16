قمة جدة.. ولي العهد الكويتي: تربطنا وحدة مصير مع العراق وأحداث العالم تتطلب التقارب مع واشنطن

شفق نيوز / أعلن ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، في قمة جدة بالسعودية "مضي" مجلس التعاون الخليجي في تعاونه مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل أحداث تتطلب "التقارب لا التباعد"، فيما اعرب عن امله ان تكون القمة بداية انطلاق لمعالجة قضايا المنطقة.

وقال ولي عهد الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة له خلال قمة جدة للأمن والتنمية "أننا تربطنا وحدة مصير مع الأردن ومصر والعراق".

وأضاف الصباح اننا "في مجلس التعاون ماضون في مساعينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة خصوصا في ظل أحداث تتطلب التقارب لا التباعد".

وتابع ولي عهد الكويت قائلاً "نأمل أن تكون القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة ومنها القضية الفلسطينية".

ودعا ولي العهد الكويتي إيران الى "التعامل مع الوكالة الذرية ومع دولنا"، لافتا إلى ضرورة "الحد من تهديد أمن الممرات الملاحية".