قمة ترمب وشي تنطلق بأجواء تفاؤل واتفاقات مبدئية حول التجارة والمعادن النادرة

شفق نيوز – بوسان

انطلقت، اليوم الخميس، في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، القمة بين الرئيس الاميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط أجواء إيجابية وتفاؤل واسع بإمكانية إنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

وقال ترمب، في مستهل اللقاء، إن "جميع المسائل المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة تمت تسويتها مع الصين"، معرباً عن أمله في "اجتماع ناجح" مع "المفاوض القوي" شي جين بينغ، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين "ستكون رائعة لفترة طويلة"، وأنه من الممكن توقيع اتفاق تجاري خلال هذا الاجتماع.

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن سعادته بلقاء ترمب مجدداً، مشيداً بدور الولايات المتحدة في "إنهاء الحرب على غزة"، مؤكداً أن "بيجين وواشنطن يجب أن تتحملا المسؤولية بشكل مشترك كقوتين عظميين"، وأن من الطبيعي أن تكون هناك خلافات بين البلدين، "لكن علينا الحفاظ على الصداقة والعمل معاً لخير بلدينا والعالم بأسره".

وأضاف شي أن المفاوضين التجاريين من أكبر اقتصادين في العالم "توصلوا إلى توافق أساسي بشأن اتفاق بين البلدين"، مشيراً إلى أن التنمية في الصين لا تتعارض مع رؤية ترمب لـ"جعل اميركا عظيمة مجدداً".

وغادر ترمب كوريا الجنوبية، عقب انتهاء محادثات استمرت نحو ساعة وأربعين دقيقة مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وتوجه الرئيس الأميركي مباشرة إلى الطائرة الرئاسية بعد أول لقاء مباشر يجمعه بالرئيس الصيني منذ ست سنوات، عُقد في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، وسط ترقب دولي لما قد يسفر عنه هذا الاجتماع من انعكاسات على العلاقات بين البلدين.

وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى واشنطن: "أعتقد أن الاجتماع كان رائعا، اتُخذت مجموعة قرارات متميزة، لم يتبقَّ الكثير، توصلنا إلى استنتاجات بشأن العديد من القضايا المهمة".